Michael Wendler: Jetzt packt Tochter Adeline über ihren Vater aus!

Eigentlich lebt Michael Wendler mittlerweile eher zurückgezogen in Amerika. In Deutschland sorgt er aber weiterhin für Schlagzeilen. Denn obwohl er selber in Deutschland Steuerschulden in Millionenhöhe hat, kämpft er vor Gericht ums Geld.

Der Sänger klagt in der Hauptstadt gegen die GEMA. Er möchte knapp 50 000 Euro von der Musik-Verwertungsgesellschaft. Doch die weigert sich ihm diese auszuzahlen. Wieso? Es sei nicht klar, wer seine Lieder geschrieben hat. Nun hat seine Tochter Adeline Norberg vor Gericht ausgesagt. Und zwar für ihren Vater...

