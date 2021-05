Michael Wendler: Jetzt steht er ganz alleine da

Hat sie womöglich längst irgendwo neu angefangen? Vielleicht in Kalifornien, wo sie schon immer gern studieren wollte? "Es wird Zeit für sie, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen und ihre eigene Persönlichkeit zu finden. Adeline möchte an den Herausforderungen des Lebens wachsen und sich ausprobieren", heißt es in einer Mitteilung, die laut "Closer" kürzlich von ihrem Management verschickt wurde. Das klingt definitiv nach Aufbruch. Es wäre Adeline wahrlich nicht zu verdenken, wenn sie vor dem Wendler-Elend in eine bessere Zukunft geflüchtet wäre.