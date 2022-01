Michael Wendler: Jetzt verschachert er Laura!

Laura sammelt "Trinkgeld"

"An oder aus? Ich kann mich einfach nicht entscheiden", lautet der Titel eines von Lauras aktuellen OnlyFans-Schnappschüssen, der sie mit High Heels und ohne Höschen am Pool zeigt. "Wenn es hier echte Männer gibt, dann lasst mir ein Trinkgeld da", lockte Laura lüstern. Kommen dabei über 600 Dollar zusammen, soll das nächste "Picture" besonders "heiß" werden, so das Versprechen. Hat geklappt, denn tatsächlich konnte sich Laura über 615 Dollar "Trinkgeld" freuen – und rekelte sich daraufhin komplett nackt auf einer Couch.

Versprochen ist versprochen! Immerhin: Die intimsten Stellen wurden bedeckt. Noch … Denn wenn die neue Luder-Laura mit der übrigen Porno-Prominenz wie Cardi B, Bella Thorne oder Amber Rose mithalten will, dürfte es mit blanken Pobacken auf Dauer nicht getan sein! Vor allem nicht, wenn Lauras Auftritte auch in Zukunft den Luxus-Lifestyle im Hause Wendler sichern sollen! Erst kürzlich verkündete das Paar den Kauf eines neuen Grundstücks in Florida direkt am Wasser. Um sich darauf ein schickes Häuschen bauen zu können, muss Laura wohl noch ordentlich "Trinkgeld" einsammeln. Aber der Wendler wird schon wissen, an welchen (BH-) Strippen er dafür bei Laura ziehen muss …

