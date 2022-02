Michael Wendler: Krasser Absturz! Jetzt ist er endgültig am Boden!

Und der Wendler selbst? Zieht seine neue, miese Masche eiskalt durch: Seine junge Frau lässt er auf sexy Fotos posieren, mit denen im Netz auf einem teuren Bezahl-Account (OnlyFans) die letzten Fans um ihr Geld erleichtert werden, wenn Laura verführerisch um ein "Trinkgeld" bettelt, für das sie weitere "heiße Fotos" in Aussicht stellt. Man fragt sich kopfschüttelnd, was den Sänger da mal wieder geritten hat.

Aber Lauras freizügige Posen sind beinahe die letzte Möglichkeit für ihn, an frisches Geld zu kommen. Für die neue Villa in Florida, wo das Paar sich für ein Jahr eingemietet hatte, zahlte er angeblich den stolzen Preis von 76.000 Dollar – fast das Doppelte des normalen Mietpreises. Ein Grundstück kaufte er auch noch, stellte aber bisher keinen Bauantrag. Das Geld, das er mit seinen radikalen Corona-Schwurbeleien und Werbung verdiente (Wasseraufbereiter, Waffen etc.) – es dürfte langsam versickert sein.