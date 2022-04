Michael Wendler: Dramatischer Appell! "Sieht wirklich ganz übel aus"

Die Nachricht, dass Putin mit einem Stopp der Gaslieferung droht, ist auch an dem Wendler nicht vorbei gegangen. Er sorgt sich vor allem um die Bewohner seiner alten Heimat Dinslaken. Auf seinem Account teilte der 49-Jährige die Wettervorhersage für die Kleinstadt und schrieb: "Ich kann euch nur noch mal bitten, rechtzeitig vorzusorgen. Ich habe mir mal die Wettervorhersage in meiner alten Heimatstadt Dinslaken in Nordrhein-Westfalen angesehen und es sieht wirklich ganz übel aus."