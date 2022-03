Michael Wendler & Laura Müller: Jetzt zeigen sie überraschend ihr Baby!

Mit den Worten "Living my best life", also "Ich lebe mein bestes Leben", macht Laura klar, in Sachen Luxus fehlt es ihr allen Anscheins nach aktuell nicht. Ob sie sich den neuen Wasserflitzer durch ihre Einnahmen von OnlyFans finanzieren konnten? Oder kalkuliert Michael Wendler hier schon den Streitwert von 145.000 Euro aus seiner Klage gegen seinen ehemaligen Schönheitschirurgen mit ein?

Dieser soll dem Wendler nämlich vorwerfen, seinen Attest zum Entfall der Maskenpflicht gefälscht zu haben. Der Arzt verriet gegenüber Bild kürzlich "Der Briefkopf und die Unterschrift stimmen, aber der Mittelteil ist nicht unsere Schriftform. Ich denke, das ist reinkopiert worden. Es ist leicht, so etwas zu fälschen". Ob Michael Wendler in diesem Fall gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Das neue Boot für seine Laura scheint ja allen Anscheins nach schon bezahlt zu sein...

Auch in anderer Hinsicht, ist Michael Wendler aktuell nicht zufrieden. Mehr zu seinem Kilo-Frust erfährst du im Video: