Michael Wendler & Cathy Hummels: Sie bricht ihr Schweigen!

Nach der Bekanntmachung, dass Michael Wendler und seine schwangere Frau Laura Müller mit einer eigenen Doku zurück in TV kommen sollen, war der Aufschrei groß. Dass der Sender RTL 2 dem Schlagerstar nach seinen absurden Corona-Theorien noch immer eine Plattform bieten wollte, kam nicht bei allen so gut an. Nicht nur die Zuschauer konnten diese Entscheidung nicht nachvollziehen, auch andere Promi-Kollegen äußerten sich negativ über die Projekt-Pläne mit dem Wendler. Nun kann auch Cathy Hummels nicht mehr Schweigen.