Michael Wendler & Laura Müller: Baby-Hammer! Sie lüften ihr Geheimnis

Nachdem Laura auf "OnlyFans" hauptsächlich ihre Adventskalender-Geschenke präsentierte, können sich die Fans jetzt auf einen echten Knaller gefasst machen. "Wir haben auf jeden Fall noch eine ganz tolle Überraschung für euch vorbereitet in den nächsten Tagen, also seid gespannt!", verkündete der Schlagersänger am vierten Advent. Zum Jahreswechsel wollen die beiden ein Geheimnis lüften, dass "unser beider Leben, nämlich Lauras und meins, für immer verändern wird."