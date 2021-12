Michael Wendler: Sex-Skandal! Laura Müller ist in Ehe-Hölle gefangen!

Wer kann Laura jetzt noch retten?

"Ich habe heiße News für euch", erzählt die 21-Jährige auf Instagram. Nachdem sich die Wendler-Gattin 2020 bereits für den "Playboy" nackig gemacht hat, legt sie jetzt noch eine Schippe drauf! Sie und Schatzi bieten sich auf der Erotik-Plattform "OnlyFans" an. Für 30 Euro im Monat bekommen Fans „ganz intime Einblicke in unser Leben“. Meinen die das ernst? In dem ersten Clip sieht man Laura im knappen Bikinihöschen. Sie sonnt sich am Pool, als Michael im Bild erscheint und ihr einen Klaps auf den Po verpasst. Wie "intim" es weitergeht, ist noch offen ...

Offenbar ist das nun wirklich ihre letzte Chance, um an Geld zu kommen. Nach dem Motto: Woher nehmen, wenn nicht strippen? Seit sich Michael Wendler als Verschwörungstheoretiker outete, sind dem verschuldeten Schlagerbarden sämtliche Einnahmequellen flöten gegangen. Auch Lauras hoffnungsvolle Karriere liegt auf Eis. Mit dem Skandal-Paar will niemand mehr Geschäfte machen.

Wer kann die junge Frau denn jetzt noch retten? Wie lange sieht sich ihr Vater Klaus das noch an, wie der durchgeknallte Schwiegersohn seine Tochter in den Abgrund reißt? Es ist ja schon für Außenstehende unerträglich. Erfolgreich ist der neue Account bislang übrigens noch nicht. Zwölf Stunden nach der Ankündigung zählte er erst 249 Likes. Tja, wer will den Wendler schon nackt sehen?