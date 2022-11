Michael Wendler & Laura Müller: Enthüllt! Die Nachbarn packen über das Paar aus

Als Michael Wendler und Laura Müller im Spätsommer aus ihrem Haus in Cape Coral auszogen, atmeten die Anwohner erleichtert auf. Denn Laura und Michi sollen so gar nicht in die Nachbarschaft gepasst haben: SIE sprang splitternackt im Garten herum, ER zahlte die Gemeindeausgaben nicht… "Wir sind froh, dass er weg ist", so ein Nachbar zu "Bild".

