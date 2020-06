Michael Wendler & Laura Müller: Jetzt lassen sie die süße Bombe platzen!

Die vergangen Wochen waren für Michael und Laura ganz schön ereignisreich! So lieferten sich nicht nur Michael und seine Ex-Frau Claudia einen erbitterten Rosenkrieg in der Öffentlichkeit, auch eine Rückkehr in das gemeinsame Heim von Michael und Laura in die USA gestaltete sich äußerst problematisch. Doch mittlerweile sind die beiden wieder in ihrem Eigenheim angekommen und überraschen jetzt ihre Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit!