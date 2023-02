Michael Wendler & Laura Müller: Nach der Baby-News! Nun wird es richtig schlimm

Was für eine Überraschung: Vor wenigen Tagen verkündeten Laura Müller und Michael Wendler auf Instagram, dass Nachwuchs auf dem Weg ist. "Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs", schrieb Laura zu einem Pärchen-Pic, auf dem sie ihr tiefes Dekolleté und der Wendler ein Paar Babyschühchen in die Kamera hält. Klar, Baby-News sind Good News. In diesem Fall sind allerdings Zweifel angebracht, immerhin sorgen der ehemalige Schlagerstar und seine fast 30 Jahre jüngere Influencer-Gattin seit geraumer Zeit für Negativ-Schlagzeilen!