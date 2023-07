Michael Wendler & Laura Müller: Süße Überraschung 4 Wochen nach der Geburt!

"Liebe Fans und Freunde. Ab August 2023 startet unser neuer Podcast 'Die Wendlers'. Euch erwartet ein sensationeller Podcast mit spannenden und noch nie zuvor enthüllten Storys rund um unser Leben", verkündet Michael auf seiner Facebook-Seite. Wer sich den Podcast anhören möchte, muss saftige 29 Euro im Monat für eine "Patreon"-Mitgliedschaft blechen. "Freut euch auf unzensierte, spektakuläre Gespräche zwischen Laura Müller und Michael Wendler", steht auf der Seite geschrieben.

Obwohl sich viele Fans über die frohe Botschaft freuen, gibt es auch welche, die den Preis absolut nicht gerechtfertigt finden. "Das mit dem Podcast ist ja wirklich schön und gut, aber ganz ehrlich, 30 Euro / Monat ist schon echt heftig. Da gönne ich mir lieber die Pochers für 4,99 Euro / Monat oder höre beliebige Podcasts via Spotify kostenlos. Dann möchte ich nicht wissen, was deine Konzertkarten kosten werden. Man sollte, wenn man wieder Fuß fassen will, schon kleinere Brötchen backen und das ist noch nicht mal böse gemeint", schreibt ein empörter Facebook-Nutzer.

Michael und Laura lassen sich davon allerdings nicht beirren. Ihr Entschluss steht fest...