Michael Wendler: Wut-Statement nach Doku-Absage! Die Lage spitzt sich zu

"Ich könnte an dieser Stelle vieles zum Hergang der nun bedauerlicherweise abgesagten RTL 2 Wendler Doku-Soap sagen, aber ich habe mich vorerst entschieden, keine Details zu Absprachen oder Vertragswerke zu erläutern", schreibt der Wendler auf seinem Twitter-Kanal. "Warum verwehrt man mir die Rehabilitierung?", fragt er sich außerdem.

Er könnte nicht glauben, dass es in Deutschland so viele Menschen gibt, die ihm und seiner schwangeren Ehefrau Laura nur schlechte Dinge wünschen. "Was habe ich denn so schlimmes getan? Ich habe mich für die Meinungsfreiheit und Grundrechte aller Menschen eingesetzt und vor den nicht nebenwirkungsfreien Corona-Spritzen gewarnt. Ich musste über Telegram aufklären, da bei den anderen sozialen Medien knallharte Zensur betrieben wurde", poltert er weiter.

Zum Schluss fügt er noch hinzu, dass es Zeit für eine Versöhnung sei. Doch davon wollen seine ehemaligen Fans nichts wissen...