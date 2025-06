Michael Wendler zurück auf Instagram! Skandal-Sänger provoziert direkt wieder

Für Laura ist die Abreise ihres "Schatzis" direkt mit Wehmut verbunden. "Dann bin ich direkt wieder allein. Was soll ich dann machen?!", quietscht sie in die Kamera. Sie wisse gar nicht, was sie tun solle, außer die Kinder zu hüten. Doch auch dieses vermeintlich harmlose Gespräch driftet direkt in eine unangenehme Richtung ab. Während sie vielsagend in die Kamera blickt und mit den Händen herumwedelt, mahnt der Wendler: "Schaaatz, schön anständig bleiben." Ihre Abonnenten bei OnlyFans haben da sicher andere Erwartungen …