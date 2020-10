Michael Wendler: Zurück zu Ex-Frau Claudia Norberg!

Nachdem Michael in der vergangenen Woche seinen Ausstieg bei "DSDS" bekannt gab und seine Theorien zu der Corona-Pandemie mit seinen Fans teilte, steht sein ganzes Leben auf dem Kopf. Nicht nur bei seinen Fans sorgte Michael damit für ordentlich Kopfzerbrechen! Auch Mama Christine scheint sich mächtig Sorgen um ihren Sohn zu machen. So berichtet sie nun gegenüber "RTL", dass sie sich am liebsten Wünschen würde, dass Michael in sein altes Leben mit Ex-Frau Claudia Norberg zurückkehrt: "Also ich hätte das gerne, das ist vielleicht Wunschdenken, keine Ahnung, dass die wieder eine Familie werden dann. Das wäre so mein Wunschdenken." Für ihre jetzige Schwiegertochter, Laura Müller, hat Christine hingegen nur wenig übrig...