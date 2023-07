Michelle Hunziker: Achterbahn der Gefühle - Zwischen Baby-Glück und großen Sorgen

Nicht nur Michelle fragt sich wohl langsam, was der Musiker verschweigt. Ist er etwa ernsthaft krank? Ganz sicher wird sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihm zu helfen. Schließlich steht sie Eros immer noch sehr nah. Und wie sagte sie selbst kürzlich so schön: "Die Menschen, die uns etwas Wichtiges gegeben haben, müssen wir pflegen und lieben."

Wenn die Moderatorin das tut, ist Eros hoffentlich bald wieder ganz der Alte, kann wieder auf Tour gehen, Konzerte spielen und – zusammen mit Oma Michelle – vor allem ganz viel Zeit mit Klein Cesare verbringen.