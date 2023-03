Michelle Hunziker: Baby-Drama

"Mit der Familienplanung haben wir noch nicht abgeschlossen", hatte Michelle im Mai 2019 noch über ihre Zukunft sinniert. Zu diesem Zeitpunkt war sie glücklich mit Modeunternehmer Tomaso Trussardi verheiratet, die Geburt ihrer jüngsten Tochter Celeste vier Jahre her. Nach drei Mädchen sehnte sie sich innerlich nach einem Jungen, sagte aber auch: "Wenn es ein weiteres Mädchen gäbe, haben wir ein richtiges Frauenhaus. Dann wird es noch toller". Der Baby-Wunsch blieb unerfüllt – zweieinhalb Jahre später zerbrach die Ehe, das Thema Nachwuchs rückte in weite Ferne. Die TV-Schönheit lenkte sich vom Schmerz ab, der sie quälte. Sie konzentrierte sich auf ihre TV-Karriere und blieb als Unternehmerin Dank Fleiß und Disziplin sehr, sehr erfolgreich. Privat konzentrierte sie sich auf ihre Kinder Aurora, Sole und Celeste – und auf ihre geliebten Hunde. Langsam heilten die Wunden, und schließlich stürzte sie sich in eine kurzzeitige, turbulente Sommerromanze mit dem Schönheits-Arzt Giovanni. Plötzlich noch mal jung und unbeschwert, mit viel Zeit für Urlaub und Amore – was für ein unbeschreibliches Gefühl! Platz für ein Baby schien es jetzt plötzlich nicht mehr in Michelles Leben zu geben.

Doch dann die glückliche Wendung: Ihre älteste Tochter Aurora und ihr Langzeitfreund Goffredo Cerza erwarten ihr erstes Kind, sie machen Michelle im Frühjahr mit nur 46 Jahren zur Oma und ihr damit das wohl größte Geschenk – auf Umwegen. Weil Michelle und Aurora durch ihren recht geringen Altersunterschied ein sehr enges und vertrautes Verhältnis haben, eher Freundinnen sind als Mutter und Tochter, ist Michelle immer hautnah dabei. Aurora lässt ihre Mutter an allem teilhaben, zum Beispiel begleitete Michelle die 26-Jährige zu wichtigen Untersuchungen beim Arzt. Ganz normal im Hause Hunziker-Ramazzotti! Auroras Glück ist für Michelle wie ihr eigenes: "Ich bin ja selber nur 19 Jahre älter als Auri, ich erlebe ihre Schwangerschaft mit einer unglaublichen Intensität, es ist wie eine vierte Mutterschaft", erzählt die Entertainerin in der italienischen Zeitung "Corriere della Serra". Bäuchlein streicheln, Tritte spüren, niedliche Strampler und Schnuller kaufen, demnächst einen zuckersüßen Säugling in den Schlaf wiegen: Dank ihrer Tochter Auri kommt Michelle also trotz Single-Lebens in den Genuss des Mama-Daseins. Doch Freund und Leid liegen dicht beieinander. Denn auch wenn Michelle die "Nonna" des kleinen Hunziker-Sprösslings ist, hat sich die Moderatorin doch so sehr ein eigenes Baby gewünscht...

