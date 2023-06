Michelle Hunziker: Babyglück! Jetzt sollen es alle wissen

Für Michelle Hunziker ging nun ein langgehegter Traum in Erfüllung - Tochter Aurora Ramazzotti machte sie vor wenigen Wochen erstmals zur Großmutter. Enkel Cesare ist seither der große Stolz der Familie. Das lässt die einstige "Wetten, dass..?"-Moderatorin nun auch die ganze Welt wissen. Neben ihren Töchtern Celeste, Sole und Aurora sowie ihren drei Hunden hat sich nun auch der kleine Cesare in ihrer Instagram-Bio einen Platz gesichert.

Die Ex von Eros Ramazzotti lässt auf der Social Media Plattform seit Kurzem die ganze Welt wissen, was ihr in ihrem Leben am Wichtigsten ist - ihre Familie! Mit ihrem ersten Enkel hat Michelle nach ihrem Jahr voller Höhen und Tiefen nun wieder ihr Glück gefunden. Voller Freude schreibt sie auf Instagram in ihrem Profil "grandma of 1" zu deutsch "1-Fach-Großmutter". Der Sohn ihrer Tochter Aurora hat jedoch nicht nur einen Platz in ihrer Instagram-Bio sondern wohl am meisten noch in ihrem Herzen gefunden. Wie süß!

Auch interessant:

Was die Moderatorin nach ihrem Ehe-Aus noch glücklich machte, erfährst du im Video: