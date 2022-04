Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis

Wie Michelle nun offenbart, sind die Zärtlichkeiten mit ihrem Eros nur rein platonisch! So gibt die Beauty in der Show "Frank Elstern, Noch eine Frage" zu verstehen: "Wir sind gute Freunde, und deswegen hat er mir so ein Küsschen auf den Mund gegeben. So wie man auch einen Bruder oder einer Schwester ein Küsschen gibt." Ehrliche Worte, die zeigen: Michelle und Eros sind von einer Liebes-Reunion weit entfernt! Wie es bei den beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!

Angeblich soll Michelle neulich auch wieder mit ihrem Tomaso unterwegs gewesen sein. Von Langerweile kann bei der Beauty also nicht die Reden sein!