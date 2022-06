Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Gemeinsamer Videodreh entfacht Liebesgefühle!

Sie und Eros pflegen heute ein inniges Verhältnis und haben immer noch sehr viel Liebe füreinander, doch ein Liebes-Comeback wird es wohl nicht mehr geben. Trotzdem unterstützt Michelle ihren Ex gerne bei seinen Projekten, vor allem wenn es auch um ihre Tochter Aurora geht, und gibt weiter zu: "An dem Morgen des Videodrehs bin ich schon um sechs aufgestanden. Ich wollte ganz früh da sein. Und dann, als ich am Set ankam, die Überraschung: auch Auri ist dabei!" Was für eine schöne Familien-Reunion!

Michelle Hunziker kann nach der Trennung endlich wieder strahlen. Worin sie nun ihr Glück gefunden hat erfährst du im Video: