Michelle Hunziker: Ex-Mann Tomaso hat schon eine neue Flamme

Vergangene Woche in einem Straßencafé in Mailand. Zwei Männer sitzen am Tisch, trinken Aperol Spritz, reden, lachen. Dann zückt der eine sein Handy und schaut gebannt auf den Bildschirm… Was er dort zu sehen bekommt, zeigt das exklusive CLOSER-Foto: Es sind Bilder eines leicht bekleideten Models, dazu private Nachrichten, Herzen, die sich die beiden hin- und hergeschickt haben. Ob er mit dieser Eroberung bei seinem Kumpel angeben möchte? Unklar. Klar ist nur: Der Mann heißt Tomaso Trussardi – und hat sich erst vor sechs Wochen von seiner Frau Michelle Hunziker getrennt…

