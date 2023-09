Michelle Hunziker: Ex Tomaso Trussardi kommt einfach nicht von ihr los

Doch das könnte sich nun ändern. Für die Töchter Sole und Celeste hat die Schule begonnen – und plötzlich hat Michelle wieder täglichen Kontakt zu ihrem Ex Tomaso Trussardi, mit dem sie sich gleichberechtigt das Sorgerecht teilt. "Michelle bleibt die Liebe meines Lebens", sagte Tomaso noch vor einigen Monaten über die Mutter seiner beiden Kinder. "Die Wahrheit ist, dass ich mich zurzeit ungeeignet fühle für jede Art von Beziehung mit einer anderen Frau als Michelle." Bislang scheiterten zwar alle Versuche eines Liebes-Comebacks. Doch nun vermuten viele, Tomaso habe seiner Ex eine heimliche Liebesbotschaft geschickt – und das in Form eines Dufts! In Italien erschien gerade eine Re-Edition des Trussardi-Parfüms "Iconic". In der Beschreibung heißt es: "Der erste Duft, der den Frauen gewidmet ist, die entschlossen sind, ihr Schicksal stets selbst in die Hand zu nehmen. Frauen, die es verstehen, Ethik und Ästhetik zu verbinden. Frauen, die Gerechtigkeit und Schönheit lieben und diese Botschaften an zukünftige Generationen weitergeben." Klingt ganz so, als wäre die Rede von Michelle! Versteckt sich dahinter vielleicht ein erneuter Annäherungsversuch? Wenn die Tage kürzer werden, sehnt sich schließlich jeder nach Wärme...