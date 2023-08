Michelle Hunziker: Gänsehaut-Geständnis! Ihr Lächeln ist nur Fassade

"Erst vor einem Jahr habe ich begriffen, was ich wirklich will. Und wie wichtig es ist, ehrlich mit sich selbst zu sein", so die Moderatorin. "Ich hatte die Nase voll davon, immer das 'Good Girl' und immer für alle da zu sein, außer für mich selbst." Seitdem sie sich besser um sich selbst kümmert und auf ihre eigenen Bedürfnisse achtet, fühlt sich Michelle wie befreit. "Jetzt genieße ich das Leben, habe meine Harmonie gefunden", sagt sie. Doch bis dahin war es ein langer, mit vielen Tränen gepflasterter Weg.

Was bisher niemand wusste: Der Vater des TV-Stars war Alkoholiker. Er war nicht in der Lage, Gefühle zu zeigen und starb, als Michelle 24 war. Eine Wunde, die bis heute schmerzt. Und die erklärt, weshalb die Moderatorin ihre eigenen Kinder mit Liebe überschüttet und in der Vergangenheit von einer Beziehung in die nächste rutschte – immer auf der Suche nach emotionalem Halt. Heute weiß sie: Wahre Geborgenheit kann sie sich nur selbst geben. "Ich bin glücklich", so Michelle. "Ich habe verstanden, wie wichtig es ist, sich zu lieben."