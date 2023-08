Michelle Hunziker: Offene Wunden - jetzt kocht alles wieder hoch

Dabei hätte Michelle eigentlich jeden Grund zum Strahlen: Erst Ende März brachte ihre Tochter Aurora Sohn Cesare zur Welt und machte sie damit zur stolzen Oma. Eigentlich konnte sie es daher gar nicht erwarten, mit den Töchtern Sole und Celeste, Aurora, deren Freund Goffredo Cerza und ihrem süßen Enkelsohn einen Kurzurlaub auf Sardinen zu verbringen.

Doch kaum auf der Insel angelangt, kommen auch Erinnerungen wieder hoch, die so richtig weh tun. Denn noch vor einem Jahr ging Michelle an der gleichen Stelle im türkisblauen Meer mit ihrem "Dottore Amore", Giovanni Angiolini, auf Tuchfühlung. Der schöne Sarde hatte es ihr richtig angetan. Als der Sommer jedoch vorbei war, endete auch die Liebes-Liaison mit dem charmanten Chirurgen. Dabei hatte man die schöne Schweizerin schon lange nicht mehr so verliebt gesehen...

Ja, Michelle ist in diesem Sommer einsam und sehnt sich nach Liebe. Aber ihre Familie ist da, um sie aufzufangen. Und wer weiß, wer dann im nächsten Jahr an Michelles Seite ist, so dass sie wieder mit der Sonne um die Wette strahlen kann...