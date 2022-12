Michelle Hunziker: Hintergangen! Tomaso Trussardi bricht sein Schweigen

Gefühle sind noch da, keine Frage. Tomaso übernachtete kürzlich sogar bei seiner Ex, legte ihr während eines Familienausflugs zärtlich den Arm um die Schultern. Zehn Monate nach der offiziellen Trennung nähern sich Tomaso und Michelle wieder an, doch es gibt wohl eine große Hürde auf dem Weg zurück ins Glück: Giovanni Angiolini.

Offenbar kann der Modeunternehmer Michelle ihren heißen Sommerflirt mit dem sexy Arzt nicht verzeihen. "Nach einer so wichtigen Liebesgeschichte kann man nicht einfach neu anfangen, als wäre nichts gewesen", stellte er nun in der italienischen Tageseitung "Corriere della Sera" klar. Und macht keinen Hehl daraus, was er von dem umtriebigen Dottore hält: "Ein Mann, der sich einschleicht in eine Beziehung in der Krise, mit einer verheirateten Frau und Mutter von zwei kleinen Mädchen, kann ich nicht als anständigen Menschen betrachten." Klingt ganz so, als hätte Giovanni schon versucht, bei Michelle zu landen, als die noch mit Tomaso zusammen war – und sie ließ sich offenbar auf die Avancen ein.

Das Techtelmechtel der beiden begann nur zwei Monate nach dem offiziellen Ehe-Aus. Ein klarer Vertrauensbruch, den Tomaso nicht so schnell verzeihen kann. Selbst wenn sein Herz etwas anderes will – vorerst tritt er auf die Liebesbremse. Dem Journalisten Vittorio Feltri vertraute er an, dass er erst mal länger allein leben will. Tomasos Prioritäten? Seine Kids: "Michelle und ich stehen einander als Eltern nahe und versuchen, ein entspanntes Umfeld für unsere Töchter aufzubauen." Noch sitzt der Schmerz wohl zu tief für mehr, das Liebes-Aus scheint endgültig. Wie es Michelle damit wohl geht? Unklar. Aber die Zeit heilt ja bekanntlich viele Wunden …

