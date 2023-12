Michelle Hunziker: Jetzt redet er über das Thema Familienplanung

Wie Giovanni nun im Gespräch mit "RTL"-"Exklusiv" verrät, muss seine Herzdame ganz bestimmte Attribute mitbringen. So offenbart er: "Sie sollte wie meine Mutter sein: eine gute Person, eine schöne Person, mit der ich eine Familie gründen kann. Das ist wichtig für mich." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in das Leben von Giovanni gewähren. Ob der hübsche Italiener wohl bald fündig wird? Michelle hat jedenfalls ihr neues Glück in Alessandro Carollo bereits gefunden. Die beiden machten ihre Beziehung erst vor einigen Wochen öffentlich, als sie gemeinsam in Lugano gesichtet wurden. Bleibt somit abzuwarten, wie es bei Giovanni weiter geht ...