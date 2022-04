Michelle Hunziker macht es offiziell: Die Gefühle mit Tamaso sind zurück

Jedenfalls urlaubten die frisch Getrennten nun traut vereint in den Dolomiten – und von den Kids war weit und breit nichts zu sehen … Auch Michelles Instagram-Beitrag zum Osterfest lässt aufhorchen: Das Fest, schreibt sie, sei der perfekte Anlass, "um mit denen zusammen zu sein, die du liebst, und über alles nachzudenken, was du in deinem Leben ändern möchtest. Über alles, was in Ordnung ist und das, was unbedingt 'sterben' muss, um heller, freier, stärker als zuvor wiedergeboren zu werden."

Ob mit dieser "helleren Wiedergeburt" ihre Beziehung zu Tomaso gemeint ist? Schließlich hat keiner der beiden ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie auch nach der Trennung noch Gefühle füreinander hegen. "Ich werde Tomaso immer lieben", betonte Michelle damals. Und auch Tomaso bekannte sehr emotional: "Sie bleibt die Frau, die ich in meinem Leben am meisten geliebt habe – und ich liebe sie immer noch!"

Das klingt nach einer soliden Basis für eine Reunion. Zwar wurde Michelle zwischenzeitlich mit Giovanni Angiolini gesichtet, dem "heißesten Arzt Italiens", doch der packte bereits seine Koffer: Giovanni bildet sich derzeit in Mexiko weiter. Wann er zurückkehrt? Unbekannt.