Michelle Hunziker: Süße Überraschung bei der Taufe!

Damit hatten die Pendler am Züricher Bahnhof wohl nicht gerechnet - Michelle Hunziker lief in elegantem Blazer und rotem Shirt mit passendem Halstuch den Bahnstieg entlang. Ihr Ziel? Der neue Swisstainable Train! Die Moderatorin war als Taufpatin für den nachhaltigen Zug eingeladen worden und teilte in ihrer Story, wie sie diesen mit Taufwasser übergoss: "Eine richtige Taufe" lässt die 46-Jährige verlauten.