Michelle Hunziker: Trauriger Familienurlaub! Sie kann einfach nicht loslassen

Zum einen ist die Schweizer Moderatorin natürlich wahnsinnig stolz darauf, mit 46 schon Oma zu sein, und liebt ihren süßen Enkel abgöttisch. Doch da schwingt auch immer ein bisschen Wehmut mit. Eigentlich hatte sie doch selbst gehofft, noch einmal Mutter werden zu dürfen. "Ich bin eine Mama-Person“, sagte sie vor einiger Zeit, wie "Neue Post" berichtet. "Mein Traum ist eine ganz große Patchworkfamilie, die einfach toll miteinander auskommt, alle zusammen im gleichen Haus."

Doch ihr Wunsch hat sich – bis jetzt – nicht erfüllt. Also muss Enkel Cesare herhalten. Am liebsten würde sie den kleinen Wonneproppen gar nicht mehr hergeben. Und so gibt es auch am Strand von Sardinien den ein oder anderen Moment, in dem Aurora ihre Mutter noch mal daran erinnern muss: Das ist mein Kind, nicht deins.