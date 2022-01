Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Gnadenloser Ehevertrag! Ob sie diese Entscheidung bereut?

Als hätte es Maria Luisa Trussardi geahnt, dass diese Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt ist, bestand die Mutter von Tomaso damals auf den Ehevertrag. In einem Radiointerview kurz nach der Hochzeit enthüllte Michelle damals auch die Bedingungen, die im Vertrag festgehalten worden sind, falls es zu Scheidung kommt. Sie hatten sich damals auf eine knallharte Gütertrennung geeinigt, wodurch beide Partner nichts an den Anderen abgeben müssen. Somit geht nichts des Mode-Vermögens an Michelle, sowie auch Tomaso keinen Cent von Michelles TV- und Werbegesicht-Geldern zu Gesicht bekommen wird. Aber auch so werden beide Partien wohl gewiss erstmal über die Runden kommen.

