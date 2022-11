Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Kuschelfoto! Ist das Liebes-Comeback nun offiziell?

Im Januar dieses Jahres gab das Paar nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt. Im Oktober trafen sich Michelle und Tomaso dann wegen des Geburtstages ihrer gemeinsamen Tochter Sole in Mailand wieder und bandeln seither wohl wieder miteinander an. Gegenüber "Bunte" verriet die Moderatorin sogar, dass sie ein Liebes-Comeback nicht ausschließe: "Alles ist möglich. In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren."

Ist nun das Unmögliche passiert? Offiziell bestätigt haben sie ihre neu entfachte Liebe noch nicht. Auf dem Foto, welches ein Repost von dem Modefotografen Ed Kavishe ist, sieht es allerdings stark danach aus...