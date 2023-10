Michelle Hunziker: Zoff um Cesare! Tochter Aurora ist nur noch genervt...

"Ich will das Gefühl spüren, einen Sohn zu haben", beichtete die Schweizerin einmal. Doch diese Erfahrung blieb ihr mit drei Töchtern verwehrt. Die älteste, Aurora, hat sie im März immerhin zur Großmutter des kleinen Cesare gemacht. "Ich könnte nicht glücklicher sein!", so Michelle damals. Sie war sogar bei der Geburt dabei. Eine tolle Oma-Liebe. Aber wann ist viel zu viel?

Auf den letzten Fotos wirkte das Trio jedenfalls nicht sonderlich harmonisch. Michelle klammerte sich an den schreienden Cesare – und Aurora versuchte verzweifelt, ihr Baby zu trösten. Dabei hatte Aurora ihrer Mutter noch vor kurzem versichert, eine vorbildliche Oma zu sein, die sich kaum einmischt. Offenbar ein Irrtum! "Jetzt will sie Cesare ständig haben, ruft mich an, fragt: 'Wann kann Cesare bei mir übernachten?'" Pass auf, Michelle! An solchen Konflikten sind schon ganze Familien zerbrochen ...