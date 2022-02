Michelle: Liebes-Sensation! Sie will es nicht länger verheimlichen

Seit Kurzem läuft die 15. Staffel der RTL-Sendung, die als Partnerbörse gilt. Gut möglich, dass auch Michelle hier ein neues Glück findet. Denn offenbar hat sie schon ein Auge auf Massimo Sinató (41) geworfen. Sie wünscht sich den Profitänzer an ihrer Seite. "Ich glaube, dass er das Talent besitzt, das Beste aus mir rauszuholen und aufs Parkett zu bringen", so die hübsche Blondine gegenüber der "Freizeitwoche". Der heißblütige Halb-Italiener liebt das Spiel mit dem Feuer. Er bandelte mit seiner heutigen Frau, Model Rebecca Mir (30), beim Tanz-Training an – dabei war er damals noch anderweitig vergeben.

Der gut aussehende Frauenschwarm hat schon so manches Herz gebrochen – vielleicht auch das von Michelle? Immerhin gibt die Schlager-Königin zu, dass sie alles andere um sich herum vergisst, wenn Amors Pfeile einschlagen. "Wenn ich fühle, das ist der Richtige, dann verliebe ich mich auch auf den ersten Blick", so die dreifache Mama.