Michelle Monballijn & Mike Cees: Heftige Fremdgeh-Vorwürfe - Jetzt ist es endgültig aus!

"Ich habe mich für die Trennung entschieden. [...] Es ging lange hin und her, wir hatten viele Gespräche gehabt", machte Michelle ihrem Ärger bei Instagram Luft. Noch während der Dreharbeiten sollen sie und Mike eine Paar-Therapie gemacht haben. Doch man "habe sehr gespürt, dass Mike ausbricht", erklärt die 44-Jährige weiter. Dass es einen Seitensprung gab, habe sie erst später herausgefunden. "Ich hab's leider nicht von Mike erfahren. Mike wollte es mir an diesem Tag sagen, aber Arielle kam ihm zuvor – obwohl sie von unserer Paartherapeutin hingewiesen worden war, es nicht zu machen, hat sie es gemacht."

Es ist jedoch nicht die erste Trennung des Skandal-Pärchens. Schon wenige Monate nach dem "Sommerhaus" kriselte es heftig. Auf Instagram lieferten sich Michelle und Mike bereits Anfang 2022 eine Schlammschlacht. Als der 34-Jährige vor der Presse über seine Partnerin herzog, schüttete Michelle ihren Fans in den sozialen Medien ihr Herz aus: "Ich konnte es nicht glauben, wie die Person über mich spricht, die mir eigentlich vorgibt, mich zu lieben?".

Aggressiv war Mikes Ton auch im "Sommerhaus der Stars" 2021. Hier schrie er seine Partnerin in den Spielen regelmäßig an und schreckte auch vor körperlichen Maßregelungen nicht zurück, indem er Michelle vor laufender Kamera in den Arm kniff. Trotzdem gab es damals noch eine zweite Chance für Mike. Ob sie sich nochmal ein Liebes-Comeback vorstellen kann, will Michelle noch nicht sagen. "Es ist besser, das alles erstmal zu verarbeiten", erklärt sie.