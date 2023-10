Walentina Doronina: Vorwürfe gegen Sender "RTL"! Jetzt ist von Mobbing die Rede

"Ich habe keine Worte", mit diesem Satz meldete sich Walentina Doronina bei ihren Followern auf "Instagram", als feststand, dass sie und ihr Freund Can Kaplan "Das Sommerhaus der Stars" verlassen müssen. Doch ihre Sprachlosigkeit war nicht von langer Dauer. Auf der Social-Media-Plattform wetterte sie erheblich gegen die Reality-Show und den Sender "RTL". In einem Post verkündete sie ihren Rauswurf und schrieb dazu: "Fake, Faker, Sommerhaus 2023".

Kurz zuvor hatte die 23-Jährige die Vorkommnisse innerhalb der Promi-WG scharf kritisiert. Denn für Walentina war der eigene Rausschmiss ungerechtfertigt und reines Kalkül. Laut "BILD" wollten die verbliebenen Kandidaten die Show verlassen, wenn Can und Walentina weiterhin Teil der Produktion bleiben. Die Koffer sollen sogar schon gepackt worden sein. In einem Posting schrieb Walentina dazu: "Wir wären zu 99 Prozent aus der Exit-Challenge als Sieger wieder zurückgekommen! Und davor hatten sie alle Angst – und setzen die Produktion lieber unter Druck (was für mich Erpressung ist)." Der Reality-Star bemängelt weiter, es sei: "klassisches Mobbing wie in der Schule damals. Wirklich lachhaft. Von jedem Kandidaten wurden wir im Sommerhaus beleidigt oder sonst was."

Walentina wirft den Kandidaten und dem Sender "RTL" eine "kranke Doppelmoral" vor und meint: "Die Kandidaten beleidigen uns tagtäglich auf Instagram als Voldemort, Wal, Esel, feiern jemanden, der uns geschlagen hat und und und – aber uns rauszuschmeißen. Ganz, ganz feige!"

Und Sender "RTL"? Der hat bisher nicht reagiert. Und das, obwohl Walentina Doronina und Freund Can mit ihren Enthüllungen über die Show möglicherweise sogar Vertragsbruch begangen haben. Can erzählt gegenüber "BILD": "Von RTL kam gar nichts. Ich bin danach auch zum Psychologen gegangen, weil das psychisch sehr belastend war. Das wissen RTL und die Produktionsfirma auch und deshalb halten die, denke ich mal, die Füße still."