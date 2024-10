Michelle: Tränendrama beim Schlagerboom - Das steckt dahinter!

Nachdem Michelle (52) ihren eigenen Song performt hatte, ging das Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen (43) zunächst wie gewohnt weiter – doch dann kam die große Überraschung! Silbereisen verkündete plötzlich: "Eric hat für dich einen ganz besonderen Song geschrieben. In diesem Lied geht es um die 9.000 Tage, die du ihm im Leben voraus bist." Er erklärt weiter, dass Eric (27) in dem Song die Frage stellt: "Was sind schon 25 Jahre, die zwischen uns liegen, gegen 10 Millionen Gründe, dich zu lieben?!"

Bereits bei der Ankündigung konnte Michelle ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Als Eric schließlich am Klavier Platz nahm und seinen emotionalen Song "9.000 Tage" performte, übermannten sie die Gefühle endgültig. Im Arm von Florian Silbereisen lauschte Michelle ergriffen dem Lied, während sie sich immer wieder die Tränen aus dem Gesicht wischte.