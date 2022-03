Michelle: Überraschender Neuanfang! Damit hat keiner gerechnet

Michelle fühlt sich wohl in ihrem Körper

Vor 16 Jahren posierte sie zum ersten Mal nackt für das Männermagazin. Damals noch brünett, mit Silikonbrüsten und sehr viel unsicherer. "Ich bin reifer geworden", sagt sie heute. "Ich fühle mich bei mir angekommen. Das sieht man auch auf den Bildern." Und nicht nur da – auch bei ihren Tanz-Auftritten jeden Freitagabend wirkt sie auffallend selbstbewusst und unangreifbar. Obwohl die Sängerin kaum Erfahrung mit Walzer, Cha-Cha-Cha und Co. hat und für ihre Performance nur mäßig Punkte sammelt, strahlt sie die Kritik der Jury einfach weg und verspricht gut gelaunt Besserung.

Michelle über ihr entspanntes Körpergefühl: "Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute." Sie fühle sich schön wie noch nie, sagt die dreifache Mutter. Und das ganz ohne tägliche Sporteinheiten und Diäten, denn dafür habe sie gar nicht genug Zeit. So präsentiert sich Michelle als attraktive Frau in ihrer Lebensmitte, die mit sich, ihrem Body und ihrer Seele im Reinen ist. Es ist nicht ihr erster Neustart. Aber ihr bislang reifster …

