Michelle & Aurora Hunziker: Eifersuchtsdrama wegen Baby Cesare!

Die Rede ist von Michelles zuckersüßem Enkel Cesare. Nachdem Tochter Aurora die Moderatorin im März erstmals zur Großmutter machte, ist die Blondine total vernarrt in den Kleinen. "Er ist ein echtes Meisterwerk", schwärmte sie über ihn. Wann immer Aurora mit ihrer kleinen Familie einen Ausflug macht – Oma Michelle ist auf Schritt und Tritt dabei. Für ihren Enkelsohn hat sie in ihrem Zuhause in Mailand sogar ein eigenes Babyzimmer eingerichtet!

Für Aurora sicherlich ein schönes Gefühl, dass sie sich auf ihre Mutter verlassen kann und sie ihr im Alltag hilft. Aber inzwischen scheint ihr Michelles Baby-Wahn zu viel zu sein. "Sie will ihn ständig haben. Ruft mich an und fragt: ‚Wann kann Cesare bei mir wieder übernachten?", offenbarte Aurora jüngst in einem Interview. Auweia! Klingt ganz so, als würde es Michelle mit ihrer Fürsorge maßlos übertreiben.