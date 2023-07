Michelle & Freund Eric Philippi: Rosarote Brille! Wann sieht sie der Realität ins Auge?

"Es wird immer Menschen geben, die mit irgendwas nicht einverstanden sind", hält sie den Zweiflern laut "Closer" entgegen. Fakt ist: Die plötzliche Publicity tut der Karriere von beiden aktuell sehr gut. An den Erfolg von "Schockverliebt" konnten Erics Nachfolge-Singles nicht anknüpfen; ausgerechnet jetzt steht sein neuer Song "Wir bleiben noch" in den Startlöchern. Zufall?

Dass Michelle nach einer Trennung nicht gerade zimperlich mit ihren Exen umgeht, hat sie schon des Öfteren bewiesen. Erst 2022 rechnete sie in einem Rundumschlag ab, der ihrem Neuen zu denken geben sollte: "Scheißkerle? Hatte ich viele! Wenn man die rosarote Brille anhat, ist erstmal alles toll." Scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich auch der sensible Eric in ihren Augen als einer dieser "Scheißkerle" entpuppt. Der Countdown bis zum nächsten Liebes-Aus läuft…