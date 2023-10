Mick Schumacher: Harte Entscheidung - Er ist seine letzte Hoffnung

Ex-Rennfahrer Sebastian Vettel ist Micks enger Vertrauter. Niemand kann Mick wohl besser bei seiner Entscheidung helfen, wie es beruflich weitergehen soll: Vettel weiß, wie es ist, dem Rennsport den Rücken zu kehren, noch einmal ganz neu anzufangen. "Die Beziehung zu Mick ist besonders, weil wir uns schon so lange kennen und weil sein Papa für mich der Größte ist. Wir haben nach wie vor viel Kontakt, sprechen viel", verrät er. Was für ein wertvoller Beistand in dieser schweren Phase!

Denn es ist möglich, dass Micks geplantes Formel 1-Comeback platzt. Selbst als guter Freund von Mick muss Sebastian Vettel zugeben, dass es für diesen "unglaublich schwer" ist, "jetzt wieder zurückzukommen". Er rät Mick, "nach vorne" zu schauen, gibt ihm Kraft.

Wie froh Mick über Zuspruch sein muss! "Jetzt ist mental keine einfache Zeit für mich", gesteht er. "Ich muss sagen, es gibt einen Plan B." In einer anderen Klasse fahren? Aufhören? Mick verrät es nicht. Und mehr denn je braucht er einen Freund wie Sebastian, der signalisiert: "Wenn ich helfen kann, weiß er, ich bin da."