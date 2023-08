Mick Schumacher: Erste Worte zu seiner neuen Freundin!

Im Interview mit "RTL" packt der Schumi-Spross aus. "Ich bin wirklich glücklich", verrät Mick und versichert, dass er seine Fans auch weiterhin an seiner Beziehung auf Social Media teilhaben lassen will, allerdings trotzdem seine und Laila Privatsphäre schützen möchte. Wichtig ist es ihm nämlich, sich "nicht zu verstecken". Wir können also gespannt sein, was wir in nächster Zeit noch alles von dem neuen Pärchen zu sehen bekommen!