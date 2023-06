Mick Schumacher: Jubel-News! Darauf hat die Familie so lange gewartet

Nach zwei Jahren musste Mick Schumacher die Formel 1 verlassen. Aktuell ist er als Ersatzfahrer bei Mercedes engagiert. Doch jetzt soll er wieder in einem Formel 1-Wagen sitzen! Denn wie BILD exklusiv erfahren haben will, fährt der 24-Jährige in einer Woche den Formel-1-Boliden von Mercedes.