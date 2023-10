Mick Schumacher: Ring am Finger! Hat sie etwa schon "Ja" gesagt?

Huch, das ging jetzt aber fix! Erst vor Kurzem machte Mick Schumacher seine neue Liebe öffentlich: Das dänische Model Laila Hasanovic ist die neue Frau an seiner Seite. Der Schumi-Spross verriet erst kürzlich in einem Interview mit "RTL", wie glücklich er in seiner neuen Beziehung ist. Doch bedeutet das, dass das frisch verliebte Pärchen schon nach einigen Wochen den nächsten Schritt wagt?