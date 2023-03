Mick Schumacher: Seine Karriere hängt am seidenen Faden

"Es braucht Talent. Man kann Talent nicht entwickeln", spottet Rennstallbesitzer Gene Haas öffentlich in der Netflix-Doku "Drive to survive" über Mick. Teamchef Günther Steiner pflichtet ihm bei: "Nein, man kann es nicht kaufen." Der Grund: Während der letzten Saison konnte der 23-Jährige nicht mit seinem Fahrstil glänzen. Stattdessen zog er viel Aufmerksamkeit auf sich, weil er einige irre Unfälle hinlegte. Dabei richtete er Schäden in Millionenhöhe an.

Wie muss sich der Sohn von Rennfahrerlegende Michael Schumacher bei solchen Aussagen nur fühlen? Als Nachwuchsfahrer hätte er sich sicherlich mehr Rückhalt von seinen Bossen gewünscht. Mehr Unterstützung und Verständnis. Es ist ohnehin schwer für ihn, dem großen Namen gerecht zu werden. So gerne hätte er es geschafft, erfolgreich wie Papa zu sein. Seit er ein kleiner Junge ist, will er in seine Fußstapfen treten.

Stattdessen sieht ihm jetzt die ganze Welt dabei zu, wie er eine Niederlage nach der anderen kassiert. Bisher hat sich Mick zu den Vorwürfen noch nicht geäußert, aber all das wird sicher nicht spurlos an ihm vorbeigehen. Vielleicht ist jetzt an der Zeit, dass er seinen eigenen Weg einschlägt. Bevor er noch am großen Erbe seines Vaters zugrunde geht.

