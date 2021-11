Mike Cees Monballijn: Er kann es einfach nicht lassen

Mit seinem aggressiven Verhalten seiner Frau Michelle Monballijn und seinen Mitstreitern gegenüber, hat Mike in den Folgen der letzten "Sommerhaus der Stars"-Staffel für reichlich Furore gesorgt. Ein Verhalten, dass nicht nur im Haus, sondern auch bei den Zuschauen gar nicht gut ankam. Klar, dass hier ein Statement seinerseits mehr als überfällig war. Dieses lieferte er nun in einem Instagram Post. In diesem betont er, weder über Kandidaten der Staffel schreiben noch Stellung zu dem Social Media-Hate beziehen zu wollen. Jedoch wäre es nicht Mike, wenn nicht doch der ein oder andere Seitenhieb an seine Promi-Kollegen zu finden wäre.