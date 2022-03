Mike Cees-Monballijn: Große Pläne! Jetzt will er sein Leben umkrempeln

In der Vergangenheit fiel Mike Cees-Monballijn vor allem durch seine temperamentvolle Art im "Sommerhaus der Stars" auf. Dort lies er seinen Emotionen öfters freien Lauf, was nicht bei allen gut ankam. Besonders seine verbalen Attacken gegen sein Noch-Ehefrau Michelle Monballijn sowie die anderen Kandidatinnen sorgten bei den Zuschauern für Unverständnis. Ob das auch der ausschlaggebende Grund schlussendlich für die Trennung von ihm und Michelle war? Jetzt möchte Mike zumindest eine Sache in seinem Leben grundlegend ändern.