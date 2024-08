Mike Heiter: Geburtstags-Gruß auf Instagram! Tochter Aylen (6) feiert ohne ihren Papa

Dass das Verhältnis zwischen Mike Heiter und seiner Ex Elena Miras nicht das beste ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Zuletzt kam im Dschungelcamp 2024 ans Licht, dass Mike seine Tochter "viel zu selten" sieht. Nur "fünfmal im Jahr", gab er am Lagerfeuer zu. Doch woran liegt das? "Es ist kompliziert", winkt Mike im Camp ab.

Doch wie kompliziert es wirklich ist, lässt Elena Miras dann vor ihrem Einzug ins Sommer-Dschungelcamp 2024 gegenüber RTL verlauten: "Ich habe Mike danach meine Meinung gesagt, was alles dort abgegangen ist. Das ist auch so geblieben, danach kam gar nichts mehr. Das bleibt für mich auch so. Ich will und werde ihm nicht diese Plattform gegen, die er gerne hätte, dass ich meinen Mund jetzt aufmache. Abgesehen davon, ich darf und werde meinen Mund nicht aufmachen wegen Aylen – es geht nur um sie. Würde es um mich gehen, hätte ich schon lange meinen Mund aufgemacht und würde die ganze Wahrheit sagen". Auweia, bleibt abzuwarten, ob sie sich im Camp daran halten wird. Was wirklich hinter den Kulissen abgeht, wissen wohl nur die beiden Elternteile selbst. Hauptsache die kleine Aylen bekommt von diesen Uneinigkeiten nicht allzu viel mit.

