Mike Heiter: Jetzt verrät er den wahren Trennungsgrund!

Auf Instagram rief Mike Heiter jetzt zu einer Fragerunde auf. Nach der überraschenden Trennung von seiner Jugendliebe Laura Morante, ließen sich seine Fans das natürlich nicht zwei Mal sagen. Auf die Frage eines Nutzers hin, wieso der "Love Island"-Beau und die "Are You The One"-Beauty trotz Trennung noch gemeinsam im Urlaub waren, packt Mike jetzt offen aus: