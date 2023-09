Mike Leon Grosch: Emotionale Beichte - "Es war ein Jahr der Veränderung..."

Eine besondere Herzensdame hat es übrigens auch aufs Album geschafft: Seine Frau Daniela! Der Gemeinsame Song "Du bist alles" ist auch sein persönliches Lieblingslied auf dem Album. "Für mich persönlich ist es tatsächlich die schönste Nummer. Wir haben diese Songs nicht nur geschrieben, sondern auch produziert. Ich glaube, ich habe keinen Song weniger als 500 Mal gehört, aber bei diesem Song spüre ich immer wieder tiefe Gefühle und bekomme eine Gänsehaut, die manchmal bis in meine Zehenspitzen reicht", so der Musiker stolz. Ein bisschen Überredungskunst war allerdings schon nötig. "Ich musste ihr versichern, dass sie ein Vetorecht hat. Einen roten Alarmknopf, wenn wir im Studio sind und sie es sich anhört. Wenn sie dann sagt: 'Es gefällt mir nicht', ist es vorbei", lacht er. Doch zum Glück waren am Ende alle happy.

Das Album "Tief" ist aber nicht nur dank seiner Frau etwas besonderes geworden. In dem Album geht es auch um Fehler. Welche Fehler hat der Musiker also gemacht und was hat er daraus gelernt? "Ich denke eigentlich nicht viel über mich selbst nach. Das ist nicht meine Stärke", erklärt er. "Aber dann kam dieses Jahr, ein sehr bedeutsames Jahr. Meine Frau und ich haben unglaublich viel miteinander gesprochen. Wir haben viel gelacht, geweint, gezweifelt und alles wieder aus dem Weg geräumt. Wir haben den Raum gewechselt und Neues ausprobiert. Es war eine kontinuierliche Arbeit an uns selbst."

Für beiden war es eine bewusste Entscheidungen, sie wollten etwas Neues sehen und auch erleben. "Ab Mitte 40 kommt dieses Gefühl auf und man denkt sich: 'Nein, das kann es noch nicht gewesen sein.' Es war nicht nur ein Jahr des Nachdenkens, sondern auch ein Jahr der Veränderung. Es fühlte sich an wie das Legen einer neuen Bahnschiene. Man fährt zaghaft darüber und fragt sich, ob die Gleise funktionieren oder ob es noch holpert. Man muss vielleicht noch weitere Schienen verlegen. Ja, wir haben in diesem Jahr sehr viel aufgebaut und verändert."